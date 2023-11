Po takim czasie długi się przedawniają. Niektóre już po roku - taka jest sytuacja prawna po wyborach

- Dług może ulec przedawnieniu tylko wtedy, gdy wierzyciel nie dopomina się zwrotu pieniędzy. Jeśli nie interweniuje, to zwykle od momentu powstania zadłużenia zaczyna się liczyć czas, po którym dług się przedawnia. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj należności, to odpowiednio wyznaczony jest termin przedawnienia - wskazuje Grzegorz Pietraszkiewicz, radca prawny BIG InfoMonitor.