Takie emerytury wypłacane są nauczycielom w 2023 roku. Tyle wpływa na ich konta po waloryzacji

W 2023 roku seniorów otrzymali rekordową waloryzację emerytur. Zmieniły się między innymi emerytury nauczycieli.

Nauczyciel, jak każdy inny pracownik, może przejść na emeryturę, gdy osiągnie wiek emerytalny. Od 1 października 2017 roku wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nauczyciel to jeden z najtrudniejszych zawodów. To ta grupa zawodowa jest odpowiedzialna za to, jak będzie wyglądało kolejne pokolenie. Praca nauczyciela nie składa się wyłącznie z godzin przepracowanych “przy tablicy”. To także godziny przygotowań do zajęć, sprawdzania klasówek, konsultacji, wywiadówek, rad pedagogicznych. Z zewnątrz wydaje się być to praca idealna, jednak poznając specyfikę pracy ma ona swoje plusy i minusy, a dodatkowo na nauczycielach ciąży jeszcze wielka odpowiedzialność za młodego człowieka.