Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [31.05.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

+11 Zobacz galerię Najgorsze żony to kobiety, które nie najlepiej odnajdują się w roli żony. Mamy listę pań, które według imienia nie nadają się na żony. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem.