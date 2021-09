Takie mają być wypłaty po reformie podatkowej - netto i brutto w 2022 roku. Oto wyliczenia Nowego Ładu

Rząd Mateusza Morawieckiego zdecydował o ile wzrośnie pensja minimalna w 2022 roku. Zaproponowana przez Radę Ministrów kwota na przyszły rok to 3010 złotych brutto, co oznacza podwyżkę o 210 złotych. Minimalna stawka godzinowa ma wynieść 19,70 zł. Rząd miał czas do połowy września na podjęcie tej decyzji.

Jak to przełoży się na wynagrodzenia netto Polaków, jeśli w życie wejdą zmiany podatkowe przewidziane w "Polskim Ładzie"? Podwyżka pensji do 3010 złotych brutto oznacza, że "na rękę" pracownik będzie dostawał na dotychczasowych zasadach ok. 2210 złotych. Gdyby wynagrodzenie przeliczyć z uwzględnieniem zmian podatkowych w ramach "Nowego Ładu" (odpowiednie ustawy mają być uchwalane niebawem), to minimalna pensja netto wyniosłaby już ponad 2363,56 zł.

Twoja pensja według "Nowego Ładu" - wyliczenia

W galerii zamieszczamy wyliczenia dla przykładowych pensji. Rozpoczynają się one od 3010 złotych, bo tyle wyniesie pensja minimalna od 2022 roku.