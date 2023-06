Takie mają być zasady wypłat 800 plus od stycznia 2024. Wiemy, czy będzie potrzebny nowy wniosek

Minister rodziny i polityki społecznej w środę w Polskim Radiu 24 pytana była o zapowiedziane podniesienie świadczenia 500 + do 800 zł.

"Ustawa o zmianie świadczenia 500+ na 800+ jest w konsultacjach. Planujemy jeszcze w miesiącu czerwcu, ewentualnie na początku lipca przyjąć ją na Radzie Ministrów i w jedno z lipcowych posiedzeń Sejmu zajmie się już tą ustawą" - powiedziała Maląg. "Naszym celem jest to by ustawę uchwalić w tej kadencji, tak aby Polacy, polskie rodziny mieli zabezpieczone to świadczenie od stycznia 2024 r." - dodała.