Takie mają być zasady zamrożenia cen energii 2024. Mamy tabelę wyliczeń rachunków za prąd [8.12.2023 r.]

Koalicja proponuje utrzymanie proporcjonalnych obecnych limitów zużycia i utrzymanie grup objętych ochroną. Jeśli chodzi o ceny dla obiorców oznaczałoby to takie same ceny prądu, jak w obecnym roku przy prawie ustalonym przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Tabela wyliczeń zużycia prądu w naszych domach - wyliczenia

W tym roku ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych zostały zamrożone na poziomie około 414 zł/MWh, pod warunkiem nieprzekroczenia wskazanych w przepisach limitów. Podstawowy limit to 4000 kWh, ale dla większych gospodarstw domowych lub osób niepełnosprawnych te limity są wyższe. W przypadku przekroczenia limitów trzeba płacić więcej.

Zamrożenie cen prądu i... zmiany w ustawie wiatrakowej. Duże kontrowersje!

Poselski projekt o cenach energii zawiera także propozycje zmian do tzw. ustawy wiatrakowej. Z uzasadnienia projektu wynika, że umożliwia on budowę cichych wiatraków w odległości od 300 m od zabudowań. Autorzy projektu zaproponowali też rozszerzenie katalogu inwestycji strategicznych o elektrownie wiatrowe, co oznacza, że nie trzeba będzie analizować zgodności ich lokalizacji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.