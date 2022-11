Takie najczęściej popełniamy błędy przy demakijażu. Przez nie nabawisz się zmarszczek i podrażnień

Demakijaż należy wykonywać codziennie wieczorem, nawet jeśli danego dnia nie mieliśmy na sobie nawet grama podkładu, pudru czy tuszu do rzęs. W ciągu dnia na skórze gromadzą się zanieczyszczenia i kurz. Przyczyniają się do zatykania porów oraz powstawania wyprysków. Zasada ta dotyczy więc zwłaszcza cer trądzikowych.

Przy demakijażu ważna jest zarówno technika, jak i rodzaj kosmetyków, które używamy do oczyszczania cery. Warto mieć na uwadze, że demakijaż to czynność, którą powtarzamy każdego dnia - niewłaściwie wykonywany może pogłębiać problemy ze skórą twarzy, wysuszać, naruszać warstwę hydrolipidową, a nawet doprowadzić do tworzenia się zmarszczek i podrażnień.