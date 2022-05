Takie pieniądze dostaną emeryci w maju 2022 - stawki. Zobacz, o ile wzrosły świadczenia po waloryzacji [4.05.2022]

Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. Podwyżki oznaczają, że od 1 marca najniższa emerytura w Polsce wynosi 1,2 tys. zł na rękę. To – podkreślił premier Mateusz Morawiecki – o ponad 60 proc. większe świadczenie od najniższych emerytur z 2015 roku . Z ust Mateusza Morawieckiego padły także obietnice wypłaty tzw. 14. emerytury, która miała być świadczeniem jednorazowym.

Waloryzacja emerytur 2022 - tak może zmienić się twoje świadczenie

W marcu emerytura wzrasta o wskaźnik waloryzacji, na który składa się inflacja produktów i usług, a także 20 proc. wzrostu średniego wynagrodzenia. Z racji tego, że inflacja jest bardzo wysoka, to również emerytury będą wyższe.

Po marcowej waloryzacji i zwolnieniu części świadczeń z podatku, emerytury poszły w górę. Dla milionów seniorów to ważne informacje, bo zyskują miesięcznie przynajmniej kilkadziesiąt złotych. Trzeba przypomnieć, że w kwietniu do podstawowego świadczenia doliczono także trzynastą emeryturę. W maju wypłaty będą takie same, jak w marcu.