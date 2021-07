Takie pieniądze możesz dostać na dziecko w 2022 roku. To nie tylko 500 Plus [lista]

500 plus to najwyższe świadczenie, jakie rodzice otrzymują na dziecko. 500 złotych miesięcznie przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. To duże wsparcie domowych budżetów.

500 plus, emerytury, trzynastki i czternastki - ważne informacje

500 plus w 2021 roku - zmiany. Jeśli tego nie zrobisz, to stracisz pieniądze!

500 plus w 2021 roku po nowemu

500 plus to najpopularniejszy program wprowadzony w ostatnich latach przez rząd. To comiesięczna wypłata 500 złotych na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Świadczenia na dziecko

Choć nie obowiązuje kryterium dochodowe to wniosek jest koniecznością. Nie trzeba go składać co miesiąc. Zwykle świadczenie przyznawane jest na rok, albo dłużej. Po tym czasie konieczne jest złożenie ponownie wniosku o wypłatę świadczenia. Jakie jeszcze pieniądze mogą otrzymywać rodzice? Zobaczcie, o jakie świadczenie można się ubiegać - szczegóły w poniższej galerii.