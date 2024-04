Takie prawa ma dziecko. Zobacz kiedy może zostać samo w domu, czy iść samemu do szkoły

Dziecko to zgodnie z prawem osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.

Dziecko ma takie same prawa jak dorosły człowiek, czyli prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji; polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa.

Dziecko jednak nie może korzystać z pełni praw do ukończenia 18 roku życia, a opiekę nad nim sprawuje rodzic lub opiekun, który ponosi za nie odpowiedzialność i czuwa nad jego bezpieczeństwem.