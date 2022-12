Takie pytania zadaje teraz NFZ pacjentom przez telefon - lista pytań. Te osoby mogą spodziewać się telefonu

NFZ zadzwoni do pacjentów szpitali w całej Polsce.Od 15 grudnia 2022 roku do pacjentów, którzy skorzystali ze specjalistycznej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ może zadzwonić ankieter z pytaniami o jakość tych usług. Ankieterzy w imieniu NFZ poproszą o odpowiedź na kilka pytań. Pytania będą dotyczyć ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jak podaje NFZ, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS) to leczenie specjalistyczne. Zwykle kieruje na nie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, gdy uzna, że pacjent potrzebuje pomocy specjalisty.Narodowy Fundusz Zdrowia chce sprawdzić, jak pacjenci oceniają jakość specjalistycznej opieki w trakcie leczenia. Celem działań NFZ jest poprawa jakości i dostępności świadczeń. Jakie pytania zada ankieter w ramach badania prowadzonego przez NFZ? O co może zostać zapytany pacjent, który korzystał ze specjalistycznej opieki zdrowotnej finansowanej przez NFZ? Zobacz listę pytań w naszej galerii >>>>>

Łukasz Kaczanowski