Takie są lipcowe emerytury. Mamy wyliczenia świadczeń po zmianach podatkowych

Od 1 lipca 2022 roku pracodawcy będą więc obliczać 12 proc. PIT (do kwoty 120 tys. zł). Wyższy, 32-proc.podatek zapłacą osoby, których dochody przekroczą 120 tys. zł.

12 proc. ma obowiązywać w całym roku podatkowym, czyli o stycznia do grudnia 2022 roku i następnych latach. Oznacza to, że w rocznym rozliczeniu PIT za 2022 rok urzędy skarbowe zwrócą nadpłacony podatek - za okres od stycznia do lipca

Zmian nie odczują ci, których dochody nie przekraczają 2500 złotych miesięcznie, ponieważ one i tak nie płacą podatku, są od początku tego roku zwolnione z PIT (kwota wolna: 30 tys. zł). Oznacza to więc, że osoby otrzymujące emerytury w wysokości do 2500 zł brutto nic nie skorzystają na tej zmianie (o ile nie mają innych dodatkowych dochodów opodatkowanych PIT) bowiem cały ich dochód z takiej emerytury mieści się w kwocie zwolnionej z podatku – 30 000 zł.