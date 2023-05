Takie są modne fryzury i wianki komunijne. Zobacz zdjęcia z salonów fryzjerskich

Fryzurę komunijną możemy zrobić samodzielnie w domu. Loki, warkocz, rozpuszczone proste włosy - to tylko część propozycji. Jeśli dodamy wianek (z naturalnych kwiatów czy tkaniny) to bez większego wysiłku osiągniemy uroczysty charakter fryzury. Wianek komunijny z żywych kwiatów może kosztować nawet 200 zł.

Nieco tańszy będzie półwianek czy wianek z sezonowych kwiatów. Nie dość że florystyczny wianek to najdroższe wyjście, to także w zasadzie jednorazowe i nie nadaje się do ponownego wykorzystania. Alternatywą są wianki wykonane z materiałowych/piankowych czy plastikowych elementów. Kosztują około 100 zł. Mogą długo służyć dziecku - na Biały Tydzień, a także na inne uroczystości. Można go także komuś odstąpić czy odsprzedać.