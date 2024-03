Takie są modne sukienki na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików z Kujawsko-Pomorskiego - zdjęcia

Stylistki radzą, by robiąc zakupy zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale przede wszystkim na jakość - dobre materiały, naturalne tkaniny, staranne szycie. Ważne, by ubrania nam służyły dłuższy czas. Dlatego zaleca się ponadczasowe modele i wzory. Proponuje się zakup "klasyków", które posłużą do stworzenia kapsułowej szafy.

Sukienki to niezwykle praktyczne ubrania. Sprawdzą się zarówno w domu, jak i w pracy, nadają się na wyjście na kolację, koncert czy inną imprezę. Ich dodatkowym atutem poza uniwersalnością zastosowania jest to, że przyspieszają ubieranie się, o ile nie są zapinane "na 100 guziczków".

Ponadczasowe modele sukienek:

Najmodniejsze kolory sukienek na wiosnę 2024

Trendy zestawienia kolorów w wiosennych stylizacjach

Modne wzory ubrań na wiosnę

Modne dodatki do sukienki:

Jak wyglądać stylowo wiosną?

Butiki prezentują stylizacje total look, czyli wszystkie rzeczy w jednym kolorze. Jednak nie musimy inwestować dużo, by wyglądać modnie. Czasami wystarczy kupić drobiazg, jak apaszka, pasek czy duża broszka, dodać go do ubrań, które już mamy w szafie, a i tak całkowicie odmieniamy swój wygląd. Stylowego wyglądu dodają też buty czy torebka w kontrastowym kolorze.

Czytaj w serwisie

Chcesz wyglądać stylowo wiosną? Prezentujemy najmodniejsze kurtki i płaszcze

Takie są modne paznokcie na marzec 2024. Zobacz propozycje modnego manicure na początek wiosny