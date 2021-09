Takie są najlepsze daty na ślub w 2022. To są szczęśliwe terminy na zawarcie małżeństwa

Planowanie daty ślubu to wyjątkowe i bardzo ekscytujące przeżycie. Narzeczeni szukają idealnego momentu, aby powiedzieć sobie sakramentalne "TAK". Znany jest przesąd, że szczęśliwe miesiące na zawarcie małżeństwa zawierają w nazwie literkę "R". I choć nie wszyscy w to wierzą, to wybór daty na wyjątkowe znaczenie i może stać się symbolem szczęścia i długotrwałości związku. Data może nieść za sobą konkretną wróżbę i symbolikę.Przyjrzeliśmy się datom i wybraliśmy najlepsze terminy na ślub w 2022 roku na podstawie świąt, numerologii, astrologii i szczęśliwych, magicznych terminów.Okazuje się, że niektóre daty są bardziej szczęśliwe niż inne. Jaki termin ślubu wybrać w 2022 roku, by był wróżbą szczęścia i długotrwałości związku? Jakie dni będą najszczęśliwsze w 2022 roku? Zobacz na kolejnych slajdach naszej galerii >>>>>

