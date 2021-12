Takie są najśmieszniejsze teksty przy świątecznym stole. A może najbardziej żenujące? Katarzyna Piojda

Spotkanie przy wigilijnym stole i przy choince jest po to, aby pobyć ze sobą nawzajem i tym wspólnym czasem się cieszyć, a nie po to, żeby jeden drugiemu sprawiał przykrość Karolina Misztal Zobacz galerię (12 zdjęć)

Niby co z głowy, to z myśli. Lepiej jednak uważać z wypowiedziami, zwłaszcza przy wigilijnym stole - żeby nie popsuć świątecznej, rodzinnej atmosfery. Oto najśmieszniejsze teksty, jakie da się niekiedy usłyszeć podczas spotkania rodzinnego w święta Bożego Narodzenia. Dla wielu nie są one jednak śmieszne, a żałosne.