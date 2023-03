Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy [22.03.23 r.]

Najlepszym momentem na sadzenie truskawek jest wrzesień, jeśli jednak tego nie zrobiliśmy to wczesna wiosna to ostatni moment do sadzenia tych pysznych owoców. Druga szkoła nawet bardziej poleca ten moment (wczesna wiosna) na sadzenie truskawek, kiedy ziemia jest jeszcze miękka i wilgotna. Jednak warto pamiętać, że im później posadzimy truskawkę tym mniej owoców będzie miała w bieżącym roku.

Z sadzonek posadzonych wiosną będzie bardzo mało owoców, bo sadzonki dopiero zawiążą pąki kwiatowe, które zakwitną w kolejnym roku.