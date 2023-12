Takie są sposoby na obniżenie podatku w grudniu 2023. Mamy listę ulg i odliczeń

Tylko do końca tego roku możemy realnie wpłynąć na to, jak będzie wyglądało roczne rozliczenie PIT. Zaledwie 38,4% podatników jest przekonanych, że korzysta z wszystkich możliwych przysługujących im praw podatkowych. Sprawdź z jakich ulg, odliczeń możesz jeszcze skorzystać w grudniu, by obniżyć podatek za rok 2023!

Co piąty Polak deklaruje, że jest zainteresowany tematem ulg i odliczeń podatkowych - wynika z Raportu e-pity: "Co Polacy wiedzą o podatkach".

Nie korzystamy z przysługujących nam ulg i odliczeń?

Jednak za zainteresowaniem nie idzie świadome działanie, ponieważ wciąż niewielu z nas korzysta z wszystkich przysługujących nam ulg i odliczeń, które mogą korzystnie wpłynąć na wysokość podatku. Aby być świadomym podatnikiem i korzystać z wszystkich przywilejów, musimy być wyposażeni w podstawową wiedzę dotyczącą podatku, jaki rozliczamy.

Jednym ze sposobów, które pozwalają w prosty sposób już teraz oszacować wysokość podatku za mijający rok jest symulacja rozliczenia. Taka kalkulacja stanowi dobrą wskazówkę, jakie działania podjąć w najbliższych tygodniach, by w przyszłym roku zapłacić fiskusowi mniej.

Jednym ze sposobów, które pozwalają w prosty sposób już teraz oszacować wysokość podatku za mijający rok jest symulacja rozliczenia. Taka kalkulacja stanowi dobrą wskazówkę, jakie działania podjąć w najbliższych tygodniach, by w przyszłym roku zapłacić fiskusowi mniej.

Na złożenie rocznego rozliczenia mamy jeszcze sporo czasu - aż do 30 kwietnia 2024 roku. Ale tylko do końca tego roku możemy realnie wpłynąć na to, jak ten podatek będzie wyglądał. Zmiany podatkowe ostatnich miesięcy powinny zmobilizować Polaków, by jeszcze w tym roku zweryfikować, jak będzie wyglądało ich roczne zeznanie PIT. By nie dać się zaskoczyć rozliczeniu za 2023 rok wystarczy już teraz sprawdzić je w symulatorze e-pity, który wyliczy, jaki podatek będziemy mieli do zapłacenia w przyszłym roku.

- Podatnik, który jest świadomy, jak będzie wyglądało jego rozliczenie z fiskusem, ma możliwość wykorzystywania przysługujących mu ulg i odliczeń w taki sposób, aby finalnie mógł otrzymać wyższy zwrot lub znacząco obniżyć naliczony podatek - podpowiada Monika Piątkowska, doradcapodatkowy e-pity.pl.

Symulacja z korzyściami dla każdego?

Już teraz Program e-pity pozwala na przeprowadzenie symulacji całego rozliczenia rocznego za 2023 rok – nie tylko osobom fizycznym, ale również przedsiębiorcom. Każdy podatnik, dysponując wiedzą o dochodach własnych oraz członków rodziny, których uwzględnia w rozliczeniu, może zasymulować, jaki uzyska zwrot lub zapłaci podatek. Symulacja podatkowa to konkretne korzyści: umożliwia wyliczenie z wyprzedzeniem jakiej wysokości będzie podatek, który przyjdzie zapłacić podatnikowi, a dzięki świadomemu działaniu, ma on szansę wpłynąć na kształt rozliczenia i skorzystać z dopasowanych ulg, które pozwolą obniżyć podatek.

Dane wprowadzone do programu są całkowicie bezpieczne, a po uprzednim wprowadzeniu w ramach symulacji są zapisane i gotowe do wysyłki przy faktycznym rozliczeniu - nie generujemy dodatkowego czasu potrzebnego na ponowne wprowadzanie danych do systemu.

Jak sprawdzić rozliczenie jeszcze w tym roku?

Wystarczy w Programie e-pity wpisać niezbędne dane dotyczące rozliczenia (są to te same dane, które uzupełniamy w rocznym rozliczeniu PIT), by uzyskać informacje o podatku jaki będziemy mieli do zapłacenia w przyszłym roku.

Kreator symulacji przenosi nas do podstrony, na której wybieramy sposób opodatkowania oraz cel deklaracji.

W kilku krokach uzupełniamy dane podatnika oraz informację o urzędzie skarbowym, ubezpieczeniu i przychodach podatnika. Następnie program pozwala na wprowadzenie należnych ulg i odliczeń.

Przykład? Ulga z tytułu wychowania dzieci, wydatki na leki i cele rehabilitacyjne oraz wiele innych. Jeżeli pojawiają się wątpliwości co do wyboru ulg, w tej sekcji programu podatnik znajdzie odnośniki do porad dotyczących ulg i tego, komu one przysługują. Przy każdej z nich podatnik uzupełnia stosowne dane. Program analizuje wszystkie wcześniejsze informacje i podaje kwotę, o jaką udało nam się zmniejszyć podatek. Gdy wygeneruje wypełnione zeznanie, możemy sprawdzić wszystkie dane i inne szczegóły. Jeżeli zasymulowany podatek okaże się dla nas za wysoki, możemy go zmniejszyć uruchamiając dodatkowe ulgi i odliczenia.

- Przykładowo Jan Kowalski jako przedsiębiorca wykazał dochód z działalności gospodarczej w kwocie 50 000 zł. Decydując się na termomodernizację swojego domu i wydatek 100 000 zł na instalację paneli fotowoltaicznych i wymianę okien, obniża dochód do 0 zł, a podatek o 2400 zł. Jednocześnie pozostawia sobie możliwość, aby nieodliczoną wartość wydatku na termomodernizację odliczyć od dochodu w roku kolejnym – wyjaśnia Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych, e-pity.pl.

W rozliczeniu rocznym warto pamiętać także o ewentualnym spadku, jaki otrzymaliśmy i jakie korzyści podatkowe czerpiemy z tego tytułu. – Możemy więc założyć, że Pani Anna Bartoszewska decyduje się odliczyć od dochodu wydatek na renowację kamienicy, którą otrzymała 4 lata temu w spadku po matce. Wydatek na prace remontowe może obniżyć jej dochód aż do kwoty 500 000 zł. Realnie jej zobowiązanie podatkowe obniży się o 12% kwoty wydatku (jeśli zarabiać będzie do 120 000 zł) lub o 32% (jeśli zarabiać będzie więcej niż 120 000 zł) - podpowiada Piotr Szulczewski.

Niezależnie od tego, czy mowa o przedsiębiorcy czy osobie fizycznej - każdy podatnik ma prawo skorzystać z dodatkowych ulg i odliczeń, które pomogą zyskać na rozliczeniu. Zaledwie 38,4% podatników jest przekonanych, że korzysta z wszystkich możliwych przysługujących im praw podatkowych.

Jakie działania można podjąć, by obniżyć podatek?

wesprzeć kulturę, szkolnictwo, organizacje pożytku publicznego

poprawić warunki cieplne budynku mieszkalnego

opłacić turnus zdrowotny komuś bliskiemu

zatrudnić w swojej firmie pełnoletnie dzieci, teściów lub rodziców

wyprawić pracownikom firmową Wigilię, zainwestować pieniądze w szkolenia i wydarzenia integracyjne

wyremontować biuro, lub kupić nowe wyposażenie do niego

zostać honorowym dawcą krwi

wpisać do rozliczenia darowizny, które przekazywaliśmy w tym roku lub jeszcze przekazać na np. cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób.

