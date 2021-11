Takie są stawki listopadowych emerytur 2021 - wyliczenia. ZUS wypłaca także "czternastki"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już wypłacanie seniorom czternastych emerytur. Jak poinformowała we wtorek, 2 listopada prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, pieniądze otrzymało już prawie 870 tysięcy osób.

Czternasta emerytura 2021 - kiedy wypłata?

Pracownicy ZUS musieli szybciej przygotować się do wypłat, bo 1 listopada był dniem świątecznym, więc pierwsze pieniądze trafiły do emerytów już w piątek, 29 października. Pozostałe osoby powinny spodziewać się "czternastek" w dniu otrzymania podstawowego świadczenia, czyli 5, 10, 15, 19 lub 25 listopada. Przypomnijmy, że czternasta emerytura jest wypłacana z urzędu. Nie trzeba zatem składać żadnego wniosku, by dostać pieniądze.