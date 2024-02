Takie są teraz największe zarobki w Kujawsko-Pomorskiem. Informatykom można pozazdrościć

Informatycy i inni specjaliści od telekomunikacji z Kujawsko-Pomorskiego, ludzie w wydawnictwach czy mediach według Polskiej Klasyfikacji Działalności są zatrudnieni w sekcji informacja i komunikacja. Mogą mieć powody do zadowolenia: w ich branży zarabia się najlepiej.

Z ostatnich danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy wynika, że przedstawiciele tych obszarów dostawali prawie 8535 złotych brutto miesięcznie. To prawie 6150 zł na rękę. Tyle wynosiła przeciętna wypłata. Rekordziści (wcale nie na stanowiskach kierowniczych) otrzymują ponad 24 tys. zł netto, także w przedsiębiorstwach z województwa kujawsko-pomorskiego. Gdyby firma szukała informatyka i zaoferowałaby mu najniższą krajową (połowę tego, ile zarabiał statystyczny informatyk), to raczej nie znalazłaby kandydata.

Poszukałaby, jeśli działałaby na innym obszarze, np. prowadziłaby hotel albo restaurację i posiadałaby wakat dla pokojówek, kucharzy czy kelnerów. Zarabiali oni, jak wskazuje US w Bydgoszczy, przeciętnie 4034 zł brutto. Wychodziło niecałe 3100 zł netto. To nawet nie najniższa krajowa, lecz wszystko się zgadza, ponieważ dane pochodzą z okresu przed podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Ono - przypomnijmy - ostatnio wzrosło o taką kwotę, jak nigdy wcześniej. Od 1 stycznia br. pensja minimalna w przypadku osób, zatrudnionych na umowę o pracę, została podniesiona z 3600 zł do 4242 zł brutto.