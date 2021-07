Takie są wypłaty zwaloryzowanych emerytur. O tyle więcej emeryci dostają na konta [stawki - 6.07]

Zwaloryzowane świadczenia trafiają do ponad 10 mln świadczeniobiorców, w tym do prawie 8 mln osób w ramach świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Koszt tej waloryzacji przekroczy 10 mld złotych.Waloryzacja ma bardzo konkretny wymiar. Jeśli ktoś miał 1200 zł emerytury, to w ciągu roku zyska ponad 610 zł, a jeśli miał 1800 zł emerytury, to w rok zyska prawie 916 zł. Im wyższa emerytura, tym wyższa waloryzacja.Zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji ogłoszonym przez GUS od 1 marca świadczenia wzrosły o 4,24 proc. Co to oznacza? Zobacz dokładne wyliczenia w dalszej części galerii.

