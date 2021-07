Takie są zasady renty rodzinnej 2021. Komu się należy i ile wynosi?

Renta rodzinna przysługuje również członkom rodziny osoby zmarłej, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo spełniała warunki do ich uzyskania. Renta należy się także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Renta rodzinna 2021. Ile wynosi renta rodzinna?

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. Jest ona w razie konieczności dzielona po równo między wszystkich uprawnionych. Wysokość renty zależy od zarobków zmarłej osoby, długości stażu pracy, liczby uprawnionych osób i wynosi od 85 proc. do 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Wysokość renty rodzinnej to: