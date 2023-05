Takimi kartami płatniczymi nie zapłacisz. Nimi nie dokonamy zakupów OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Jest kilka sytuacji w których nie będziemy mogli zapłacić kartą płatniczą. Przygotowaliśmy dla Was listę tych sytuacji.

Karta płatnicza to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Dzięki kartom szybko i sprawnie możemy dokonać transakcji bez użycia gotówki. Jest jednak kilka sytuacji w których kartą nie uda nam się zapłacić. Na przykład gdy zabraknie prądu lub terminal nie będzie mógł się połączyć z internetem. Są też sytuacje kiedy to z winy naszej karty nie dokonamy zakupów. Zobaczcie, jakie to sytuacje.