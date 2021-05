Taksówka społeczna w gminie Brzuze. Dowiezie mieszkańców do lekarza i urzędu

Gmina zakupiła fabrycznie nowy samochód, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku. Jest to 9-osobowy Ford Transit Custom. Przewozy taksówką społeczną świadczone są od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na przejazd.

– Aby ułatwić dostęp do korzystania ze świadczeń kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, gmina Brzuze oferuje również pomoc w transporcie na spotkania i uroczystości gminne, zajęcia klubu seniora, wyjazdy do kina czy teatru oraz w różnych codziennych sprawach – mówi Agnieszka Krauza z UG Brzuze.

Zgłoszenia, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: taxi@brzuze.pl, w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Brzuze lub telefonicznie pod nr. telefonu 515 306 929, w dni powszednie w godzinach 7:00 - 14:00. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.