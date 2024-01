Taniec z Gwiazdami 2024 - lista uczestników. W nowym składzie jest kilka gorących nazwisk

Pierwsze taneczne zmagania celebrytów widzowie mogli obserwować już w 2005 roku, kiedy to w wiosennej ramówce stacji TVN pojawił się polski odpowiednik znanego brytyjskiego programu Strictly Come Dancing. W debiutanckiej edycji udział wzięli przedstawiciele różnych branż show-biznesu, wśród których byli m.in Witold Paszt, Agnieszka Włodarczyk, Katarzyna Skrzynecka czy ostateczny triumfator tej edycji Olivier Janiak.

Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 2024 - sporo zmian

Jednak po emisji “Tańca z Gwiazdami” w TVN, realizację programu przejęła stacja Polsat, w której to do dziś widzowie mogą śledzić zmagania gwiazd w pojedynkach tanecznych. Również i w tym roku na wiosnę planowana jest premiera 27. edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami. Jak się jednak okazuje, poza samymi ogłoszeniami występujących w programie celebrytów, w produkcji nie zabraknie także innych zmian.