Tata i syn z Golubia-Dobrzynia posiadali narkotyki. Wpadli w ręce policji

Policjanci z Golubia-Dobrzynia na jednej z ulic miasta zatrzymali 39- i 32-latka, którzy mieli posiadać narkotyki.

- W trakcie kontroli okazało się, że starszy z mężczyzn posiada przy sobie drobne ilości nielegalnej substancji w postaci marihuany. W toku dalszych czynności wykonanych z udziałem zatrzymanych, okazało się, że w miejscu zamieszkania 32-latka policjanci znaleźli drobne ilości marihuany, natomiast w miejscu zamieszkania 39-latka policjanci zabezpieczyli ponad 26 gram marihuany. Jak okazało się później narkotyki te należały do jego 20-letniego syna i zostały przywiezione przez młodego mężczyznę z Holandii – informuje asp. szt. Małgorzata Lipińska z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania środków narkotycznych. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności. 20-latek odpowie również za przewóz narkotyków z Holandii, za co może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.