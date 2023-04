Te imprezy przygotowało na majówkę Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu

W poniedziałek, 1 maja, kilkaset osób na rowerach weźmie udział w drugiej edycji Pierwszomajowego Przejazdu Rowerowego. Uczestnicy pokonają 17-kilometrową trasę ze startem przy muszli koncertowej w Solankach i metą przy grillowisku w nowej części Parku Zdrojowego. Niestety, zapisy uczestników zostały już zakończone. Nie oznacza to jednak, ze nie można przyłączyć się do grupy.

Każdy z zarejestrowanych uczestników przejazdu otrzyma Pakiet Coolturalnego Rowerzysty, w skład którego wejdą: numer startowy, pamiątkowa koszulka, kupon konsumpcyjny do wykorzystania po przekroczeniu mety oraz rowerowy gadżet. Wydawanie pakietów 1 maja pod muszlą koncertową od godz. 13, a wyjazd na trasę o godz. 15. Przyjazd na metę ok. godz. 17. Tam na uczestników czekać będą liczne konkursy z nagrodami.

Z kolei we wtorek, 2 maja, w Święto Flagi, o godz. 16 w solankowej muszli koncertowej i jej okolicach odbędzie się festyn dla najmłodszych inowrocławian. W programie: biało-czerwone warsztaty ekologiczne, występy muzyczne w wykonaniu zespołu Musical Rainbow pod kierunkiem Kasi Ignaczak, koncert zespołu Maskotki, pokaz iluzji, bańkowy show oraz strefa wypoczynku i słodkości.