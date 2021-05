Te pary poznały się w programie Rolnik Szuka Żony. Niektórzy trafili do kościoła! [zdjęcia]

NOWE Propozycje zmian, waloryzacja i nowe terminy. To musisz wiedzieć o programie 500 plus! [lista]

500 Plus cieszy przecież wielu wyborców, ale coraz wyższe ceny produktów są też widoczne w sklepach, przez co wartość 500 złotych spada. Pieniądze z programu trafiają do wszystkich dzieci i tak pozostanie - zapewnia rząd. Władza nie chce ograniczać programu do kryterium dochodowego. Coraz częściej mówi się jednak między innymi o waloryzacji świadczenia 500 plus. W powyższej galerii zobacz, najważniejsze informacje dotyczące programu.