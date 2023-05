Te rasy psów są idealne dla alergików. Oto jakiego psa wybrać jeśli jesteś uczulony

Warto jednak pamiętać, że pies to członek rodziny, ale także obowiązek na kilkanaście lat jego życia i jeśli decydujemy się dać mu dom i pozwolimy się pokochać to nie możemy go porzucić, bo chcemy jechać na wakacje. Na szczęście coraz więcej miejsc jest przyjaznych psom i można go zabrać do hotelu czy restauracji.