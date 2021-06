Bez względu na rasę psa w upały musimy o niego szczególnie zadbać. Pamiętajmy o stałym dostępie do wody. Chłodnym, zacienionym miejscu do leżenia. Nie zaszkodzą maty chłodzące czy mrożone zabawki. Spacery w najcieplejszym momencie dnia powinniśmy ograniczyć do minimum. Warto wydłużyć poranne i wieczorne spacery kosztem tych w ciągu dnia.

Nigdy nie zostawiajmy psa w nagrzanym samochodzie. Nawet na kilka minut!

Te rasy psów są najbardziej narażone na niebezpieczne skutki upałów

Sprawdźcie w galerii, poniżej które rasy psów są szczególnie narażone na skutki upałów i o które powinniśmy szczególnie w tym czasie zadbać: