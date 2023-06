Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze. Zobacz listę!

Jak przyciągnąć pieniądze? Znaczenia ma na przykład kolor portfela. Co warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze a czego lepiej tam nie wkładać? Sprawdź to teraz w naszej galerii >>>>>

Jak przyciągnąć pieniądze? Chyba każdy chciałby mieć portfel wypchany pieniędzmi a ciężka praca nie zawsze przynosi takich korzyści finansowe, jakich byśmy oczekiwali. Dlatego warto się wspomóc. Okazuje się, że istnieje finansowa energia, którą odpowiednimi działaniami można do siebie przyciągnąć. To, co wkładamy do portfela może przyciągać pieniądze, bogactwo i finansowe szczęście. Są też przedmioty, które odpychają pieniądze od naszego portfela. Zobacz więcej w naszej galerii.

Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze

Istnieje wiele przesądów związanych z bogactwem i pieniędzmi. Na przykład nie stawia się torebki lub plecaka na podłodze, bo to sprawia, że pieniądze "uciekają". Mówi się, że jeśli znajomy nie pozna nas na ulicy, to będziemy bogaci. Nigdy nie kupuje się sobie samemu portfela, zaś wręczając portfel czy skarbonkę w prezencie, zawsze wrzuca się do środka pieniążek.

Aby zapewnić sobie bogactwo, wiele osób stosuje pewne triki powiązane z przyciąganiem pieniędzy. Kolor portfela ma znaczenie! Osoby, które nie chcą mieć problemów z płynnością finansową powinny wybierać portfele w odpowiednich kolorach. Kiedy banknoty mają się dobrze w portfelu, będą przyciągać kolejne banknoty. Równocześnie istnieją przesądy, które mówią o odpychaniu pieniędzy. Istnieją także rzeczy, których absolutnie nie wolno trzymać w portfelu. Finansowa energia może bowiem zarówno przyciągać, jak i odpychać od nas pieniądze. Warto to wiedzieć, by przypadkiem nie zablokować bogactwu dostępu do naszych portfeli.

Te rzeczy warto włożyć do portfela, żeby przyciągnąć do siebie pieniądze - lista

W przesądy można wierzyć albo nie, jednak nie szkodzi sprawdzić, czy okażą się prawdziwe i skuteczne. Co odsuwa i odpycha pieniądze od naszego portfela? Jakie kolory portfela przyciągają pieniądze? Czego lepiej nie wkładać do portfela, by nie zablokować przypływu gotówki? Zobacz teraz w naszej galerii, jak przyciągnąć pieniądze do swojego portfela:

To Cię może zainteresować:

Oto najdroższe i najbardziej poszukiwane pieniądze. Te banknoty i monety mogą być wartę fortunę

Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz

Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?