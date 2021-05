Te znaki zodiaku są najlepszymi kucharzami. Ich potrawy to niebo w gębie! [lista]

NOWE Więcbork. Oświata pod lupą radnych. „Łączenie klas to chwilowe panaceum”

- Czy rosnące koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Pęperzynie, to jakiś sygnał co do jej dalszego funkcjonowania? – zapytał podczas sesyjnych obrad radny Andrzej Wenda. - Demografii nie oszukamy – odpowiedziała Danuta Zawidzka, szefowa więcborskiej oświaty.