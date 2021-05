Tego nigdy nie rób w kościele. Uważaj - bo możesz zostać wyproszony [lista] OPRAC.: Justyna Juszczyńska

Chodzenie do kościoła jest dobrowolne. Nikt nikogo do tego nie zmusza, ale jeśli już się zdecydujemy wybrać do świątyni, warto pamiętać o odpowiednim zachowaniu. Sprawdźcie, czego pod żadnym pozorem nie powinniśmy robić w kościele, bo możemy zostać poproszeni o opuszczenie mszy.