Ten policjant dla chorego na raka chłopca przejechał rowerem miejskim ponad 700 km. Odwiedził też Mogilno (szym)

Mł. asp. Sebastian Nowacki z Komendy Głównej Polski rowerem miejskim pokonał 700-kilometrową trasę Z Zakopanego do Płocka. Zrobił to dla ciężko chorego chłopca. Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie Zobacz galerię (6 zdjęć)

Mł. asp. Sebastian Nowacki z Komendy Głównej Polski rowerem miejskim pokonał 700-kilometrową trasę Z Zakopanego do Płocka. Zrobił to w 72 godziny. Zrobił to, aby wesprzeć i nagłośnić zbiórkę pieniędzy dla sześcioletniego Tymoteusza z Płocka, który walczy z chorobą nowotworową.