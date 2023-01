Ten produkt został wycofany ze sklepów IKEA! "Niezwłocznie przestań używać i zwróć do sklepu" - prosi IKEA OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

IKEA ma ważny komunikat dla swoich klientów. Wycofano popularny mebel! Aneta Żurek Zobacz galerię (2 zdjęcia)

IKEA na swojej stronie internetowej opublikowała nowe ostrzeżenie dotyczące wycofania ze sklepów w całej Polsce krzesła obrotowego. - Prosimy wszystkich klientów, aby niezwłocznie przestali go używać i zwrócili je do najbliższego sklepu - czytamy w komunikacie IKEA. Każdy, kto zakupił wycofany produkt, może go zwrócić do sklepu IKEA bez okazywania paragonu, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej!