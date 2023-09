Terenowa Masakra w Bydgoszczy. W wodzie, błocie, przez przeszkody [zdjęcia]

To była druga w tym roku odsłona Terenowej Masakry w Bydgoszczy. Pierwsza, dwudniowa, odbyła się w czerwcu. Po raz drugi organizatorzy do Bydgoszczy zaprosili wszystkich chętnych na 2 września. Impreza ponownie odbyła się na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek, a uczestnicy musieli zmierzyć się nie tylko z rywalami, ale przede wszystkim, z wymyślnymi przeszkodami.

Terenowa Masakra to bieg tylko dla wytrwałych. Poza dystansem biegowym (3,5,7 lub 10 km), uczestnicy mają do pokonania właśnie przeszkody wymagające wytrzymałości, siły, sprytu, a często też umiejętności współpracy. Uczestnicy startowali w grupach liczących od 50 do 100 osób, na trasę ruszali w odstępach 15-20 minutowych.

Na trasie wszystkich rozstawiono przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (ok. 50 sztuk). Były tunele z opon, równoważnie, drabiny do wspinania, liny, wysokie ściany, wąwozy i mostki, worki, przeciąganie gumy czy poręcze równoległe. Bardzo widowiskowe, ale dla uczestników bardzo wymagające.