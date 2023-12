Tłumy mieszkańców odwiedzają Jarmark św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Piotr Bilski

Pogoda raczej nie zachęcała do spędzania czasu na powietrzu, ale mimo to tłumy grudziądzan i gości spoza miasta spacerowało korzystając z atrakcji po grudziądzkiej starówce gdzie do 10 grudnia trwa Jarmark św. Mikołaja.