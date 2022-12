Tłumy studentów na Śniadaniu Mistrzyń u Otylii Jędrzejczak

– Jestem bardzo zadowolona z tegorocznej edycji projektu „Sport jest kobietą – Śniadanie Mistrzyń”. W sumie mieliśmy prawie tysiąc uczestników, które brało udział w naszych spotkaniach. Poruszaliśmy bardzo ważne tematy społeczne, m.in. o budowaniu relacji w domu, w zespole, w drużynie, o nowoczesnej technologii w życiu codziennym i o porażce w drodze do sukcesu. Pokazaliśmy, że warto walczyć o swoje marzenia i cele, także poprzez sport, bo przecież aktywność fizyczna w tym projekcie także ma swoje miejsce. Pokazujemy, jak ćwiczyć przy biurku, czy w domu, jak wykorzystać pięć minut przerwy w pracy, aby nasze serce zaczęło inaczej pracować i by wydobyły się endorfiny – mówi Otylia Jędrzejczak. To fundacja mistrzyni olimpijskiej w pływaniu zorganizowała tegoroczną edycję akcji „Sport jest kobietą – Śniadanie Mistrzyń”.

Śniadanie Mistrzyń to zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawiany będzie na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji. W trakcie spotkania uczestnicy mają też okazję poćwiczyć z renomowaną krakowską trenerką personalną Klaudią Koźbiał. Tematem przewodnim odsłony w Nowym Sączu była „porażka, jako przystanek w drodze do sukcesu”. Weronika Nowakowska, była znakomita polska biathlonistka, dziś realizująca się w coachingu, uważa, że takie spotkania w dzisiejszych czasach są bardzo potrzebne.