Tłumy uczestników „Lata z Nurtem”. Aż 133 tysiące kilometrów w nogach i rękach wielbicieli kajakarstwa AK

Blisko tysiąc sześćset osób, które pokonały w kajakach ponad 133 tysiące kilometrów – to najważniejsze liczby tegorocznej akcji „Lato z Nurtem”, organizowanej przez Polską Fundację Rozwoju Kajakarstwa we współpracy z Polskim Związkiem Kajakowym. To ogólnopolska akcja, która ma na celu zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w kajaku lub na desce SUP.