To będzie "Mikołajkowy Bieg" dla dzieci ze szpitala w Inowrocławiu

- Bieg ma na celu wesprzeć mikołajkową zbiórkę dla Oddziału Dziecięcego Szpitala w Inowrocławiu i nie tylko, bo po odwiedzinach w szpitalu wraz z naszym Świętym Mikołajem i jego pomocnikami odwiedzimy kilka rodzin z dziećmi. Ile to będzie rodzin? To zależy to wszystko od Was i Waszych wielkich serc - podkreśla Łukasz Zdrojewski.