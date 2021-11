Rusza mikołajkowa zbiórka dla oddziału dziecięcego szpitala w Inowrocławiu

- Zwracam się do mieszkańców Inowrocławia, ale nie tylko do nich, o wsparcie naszej akcji dla maluchów przebywających w takim ważnym dla nich dniu jak mikołajki, w szpitalu. Wraz z gronem przyjaciół postanowiliśmy zorganizować zbiórkę. Zebrane dary wraz z dyrekcją szpitala przekażemy 6 grudnia dzieciom. Zrobimy wszystko, by w tym dniu nie było im smutno - zapewnia Łukasz Zdrojewski.