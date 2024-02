To będzie największy w historii warszawski turniej European Open!

Szymańska, po ubiegłorocznym sukcesie w Montpellier, wystartowała jeszcze w mistrzostwach Polski oraz w turnieju Grand Slam w Tokio. Ostatnią walkę stoczyła więc na początku grudnia. Teraz wraca na tatami z mocnym postanowieniem wygrania warszawskiego European Open. – To trudne zadanie zarówno dla niej, jak i dla mnie – przyznaje trenerka Szymańskiej, wicemistrzyni olimpijska z Atlanty, Aneta Szczepańska. – Kwestie czysto sportowe to jedno. O nie się nie boję, bo Angelika jest dobrze przygotowana, mimo że niedawno doznała kontuzji stopy. Ciekawi mnie natomiast, jak poradzi sobie z dużą presją. Turniej odbywa się przecież w Warszawie, przed własną publicznością. Wystąpi w roli faworytki, a to dodatkowe obciążenie. Ale potrzebujemy takiego sprawdzianu przed igrzyskami olimpijskimi. Tam już nie bedzie miejsca na jakiekolwiek słabości i wątpliwości – tłumaczy trenerka.

Z planów startowych Angeliki Szymańskiej cieszy się prezes Polskiego Związku Judo, Jacek Zawadka. – Angelika będzie bez wątpienia największą gwiazdą warszawskiego turnieju. Duża część naszej kadry szuka punktów rankingowych w zawodach cyklu Grand Slam w Baku i w Taszkiencie. Ale Szymańska ma komfort, jest wysoko w klasyfikacji i może przygotowywać się w innym trybie – twierdzi szef polskiej federacji. – To prawda, jednak przyświeca nam też inny cel – potwierdza Aneta Szczepańska. – Chcemy, by Angelika utrzymała miejsce w czołowej ósemce rankingu. To daje rozstawienie w losowaniu turnieju olimpijskiego. Dlatego liczymy na dobre występy w Grand Slamie w Tbilisi i w majowych mistrzostwach świata w Abu Dhabi. Ale droga do tych imprez wiedzie przez Warszawę.