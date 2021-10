To było cudowne święto sportu akademickiego. Za nami wielka gala w Gdańsku

Gala Sportu Akademickiego to coroczne spotkanie ludzi Akademickiego Związku Sportowego. W tym roku powodów do radości było bardzo wiele, bo aż dziewięć z czternastu polskich medali na igrzyskach w Tokio wywalczyli sportowcy z klubów AZS.

– To fantastyczny dzień dla całego AZS, ale także dla środowiska gdańskiego, bo sto lat to piękny wiek. Gdańsk ma w sobie coś specyficznego, bo właściwie każdy z Polski chętnie tutaj przyjeżdża, żeby porozmawiać o sporcie, żeby uczestniczyć w zawodach, żeby wymienić się poglądami. Przyjechało tu ponad dwudziestu rektorów polskich uczelni, przyjechało wielu olimpijczyków. To piękne święto sportu akademickiego – mówił prezes Akademickiego Związku Sportowego prof. Alojzy Nowak.

Prezes AZS chwalił także m.in. sportowców AZS. – Ponad siedemdziesiąt procent medali w Tokio wywalczyli sportowcy z klubów AZ. Jestem z nich dumny. Jestem z dumny ze wszystkich trenerów, masażystów, lekarzy, rodzin, tych sportowców, rektorów i wszystkich, którzy im pomagali. Stanowimyfantastyczną, sportową rodzinę – dodał prof. Nowak.