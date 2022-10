To już dziś! Piłkarski hit jesieni na Kujawach i Pomorzu: Zawisza Bydgoszcz - Radomiak w Fortuna Pucharze Polski

- Takie jest nasze nastawienie, ale aby tak się stało, musi być spełnionych kilka warunków - podkreśla Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Musimy zagrać bezbłędnie w obronie, wykorzystać swoje okazje w ataku oraz mieć szczęście. Pamiętajmy, że nas i Radomiak dzielą trzy klasy rozgrywkowe. Wszystkie atuty sportowe są po stronie naszych rywali. Mamy oczywiście plan na to spotkanie. Jesteśmy w pełnym składzie i każdy jest gotowy do gry. Nikogo nie trzeba motywować na takie spotkanie. Raczej dbać o to, by się nie przemotywować. Przeciwstawimy naszym rywalom wolę walki, zaangażowanie i ambicję. Czy to wystarczy zobaczymy? Liczymy na doping naszych kibiców, którym postaramy się odwdzięczyć dobrą grą - zapewnia szkoleniowiec.