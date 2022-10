To można kupić od wojska. Oto lista rzeczy, które sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego

To można kupić od wojska. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, co jakiś czas ogłasza kolejny przetarg na sprzedaż mienia. Wśród ponad 100 pozycji są do kupienia m.in. samochody, sprzęt komputerowy, odzież i wiele innych, powojskowych artykułów. W ofercie nie brakuje przedmiotów i urządzeń, które z powodzeniem użytkować może także "zwykły Kowalski" - na przykład odzież czy akcesoria, które przydadzą się w pracy, w domu czy na wycieczce. Zobaczcie, co można kupić w sklepie Agencji Mienia Wojskowego - szczegóły na kolejnych stronach --->

Andrzej Szkocki/Polska Press