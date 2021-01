To nie koniec prac. Na przebudowaną drogę wojewódzką w powiecie włocławskim ruch tranzytowy nie został wpuszczony

Ta inwestycja nie poszła zgodnie z planem. Droga wojewódzka nr 265 między Brześciem Kujawskim a Kowalem miała być przebudowana do czerwca 2018 roku. Tak się nie stało. Terminy były przesuwane co pół roku. W końcu na finiszu ubiegłego roku rozpoczął się odbiór. Ale nie całego odcinka drogi. Bo niektóre prace będą wykonywane jeszcze w tym roku.

Kierowcy złorzeczą widząc bariery. Mieszkańcy też mają dość tej przebudowy-tasiemca. Kiedy przebudowana droga zostanie otwarta i będzie można z niej korzystać? Jak się dowiedzieliśmy, na razie mogą z niej korzystać mieszkańcy. - Zdecydowaliśmy się udostępnić drogę dla ruchu lokalnego, ale do czasu zakończenia wszystkich prac nie chcemy, by była wykorzystywana jako korytarz tranzytowy - mówi Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. I dodaje: - Dlatego utrzymana została organizacja ruchu z ostatniego etapu prac - zakazy ruchu nie dotyczące ruchu lokalnego. To optymalne rozwiązanie dla mieszkańców oraz ułatwiające prowadzenie dalszych prac.