To sposób na większe emerytury. Zyskać można nawet tysiąc złotych!

W Chojnicach działa filia PORD

Dość już jeżdżenia do Piły, Słupska czy Trójmiasta – od 2 września Chojnice mają własny ośrodek egzaminowania kierowców. Powstał po ośmiu latach starań. Kandydaci na kierowców będą mogli podejść do teoretycznego i praktycznego egzaminu na kategorię B oraz do teoretycznego egzamin...