To wydarzy się w kwietniu w serialu "M jak miłość" - jeden odcinek skasowany! Adam prześpi się z Sylwią, Ania ma dwóch chłopaków

„M jak Miłość” to jeden z najpopularniejszych seriali. Emitowany jest w TVP 2 w poniedziałki i wtorki, o godzinie 20.55.Serial ma grono wiernych fanów i sporą oglądalność. Widzowie mogą śledzić losy Mostowiaków i innych bohaterów od 2000 roku."M jak Miłość" to barwna opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się czwórki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Zobaczcie, co wydarzy się w "M jak miłość" w kwietniu: od 3 do 11 kwietnia. W naszej galerii prezentujemy streszczenia kolejnych odcinków >>

materiały prasowe - kadr z serialu M jak Miłość