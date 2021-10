To wydarzy się w najbliższych dniach w powiecie chełmińskim

Myasta w eterze

Przypomnijmy, Myasta to zespół, który zainicjowali w 2015 roku Michał Kowalski (wokal) i Mariusz Mitura (perkusja) z bydgoskimi gitarzystami. Do podstawowego składu dołączali kolejni muzycy - sekcja dęta, instrumenty klawiszowe i perkusjonalia. Obecnie zespół tworzy ośmiu doświadczonych muzyków z Bydgoszczy, Torunia i Chełmna. Myasta łączą pozytywną wibrację reggae z innymi stylami, dzięki czemu ich muzyka ma wielowymiarowy charakter.

Kwesta na ratowanie grobów w Chełmnie

Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian organizuje 30 października br., od godz. 10.30 do 13, kwestę na chełmińskim cmentarzu parafialnym . Zebrane środki zostaną przeznaczone na ratowanie nagrobków zasłużonych chełminian i akcję sprzątania i upamiętniania grobów zasłużonych chełminian z przełomu XIX / XX w. Osoby, które nie mogą osobiście wrzucić symbolicznej złotówki do puszki na cmentarzu, mogą dokonać wpłaty na konto Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Zasłużonych Chełminian 38 9486 0005 0000 1528 2000 0002.

Spotkanie z bajarzem w Kijewie Królewskim

"Przy kapryśnym morzu, na ziemi łagodnej. Opowieści z Kaszub i Kociewia" to spotkanie z bajarzem. Uczestnicy usłyszą baśnie z całego świata, które przenoszą w dawno zapomniany świat. Wspólnie z organizatorem, Stowarzyszeniem Inicjatyw Twórczych Manowce zapraszamy do zasłuchania się w baśnie, bajki, legendy z Pomorza: Kociewia i Kaszub. Opowieści tchną ludową mądrością i nawiązaniem do współczesnych czasów. Opowiadać będzie Szymon Góralczyk z użyciem instrumentów. Wstęp wolny, ale ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują zapisy pod adresem [email protected] lub SMSem - pod nr tel. 509 890 684. Początek - 2 listopada, godz. 18, GOK Kijewo Królewskie.

Wystawa prac plecionkarskich w Chełmnie

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych Manowce zapraszają na wernisaż prac warsztatowych zadania Mistrz Tradycji - Czesław Hinc - zapomniane dziedzictwo plecionek za pomocą metody spiralnej na ziemi chełmińskiej. Wystawa potrwa od godz. 10 do 14, a czynna będzie przy wejściu do pokoju Kałdowskich w kamienicy przy Grudziądzkiej 36. Zaprezentowane zostaną wykonane plecionki użytkowe: koszyki, anioły, stojaki, donice i inne precjoza, które udało się wypleść podczas praktyki ratowania ginących zawodów. Przez 7 miesięcy adepci sztuk z Chełmna, Grudziądza i okolic pod okiem pana Czesława praktykowali zaginione metody dawnych plecionek, także na ziemi chełmińskiej.

Spotkanie miłośników winyli w Chełmnie

Ze starej płyty. IV Spotkanie miłośników winyli i nie tylko zaplanowano na 6 listopada br. Od godz. 12 do 18 będzie okazja wziąć udział w IV edycji spotkania winylowego w Chełmnie. Odbędzie się w kinoteatrze Rondo. "Ze starej płyty" to nie tylko kupno i sprzedaż winyli, ale także możliwość spotkania z kolekcjonerami, wystawcami, miłośnikami czarnych krążków, którzy chętnie opowiedzą na co zwracać uwagę przy zakupie płyt, jaki sprzęt dobrać do odtwarzania. Będą wystawcy: Szafa Gra - Toruń Rock-Metal - Bydgoszcz Pop’80 - Brodnica.