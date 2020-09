Top Model 9 - odcinek 1. Patrycja Sobolewska z Gąsawy podbiła serca jury TOP Model. Kim jest? [zdjęcia]

Za nami 1. odcinek 9. edycji "Top Model". Jedną z uczestniczek pierwszego odcinka Top Model była Patrycja Sobolewska z Gąsawy. Patrycja to nieśmiała młodziutka studentka. Na co dzień przebywa w Poznaniu, ale mieszka w Oćwiece (pow. żniński gmina Gąsawa), gdzie wraz z tatą prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Patrycja Sobolewska zachwyciła jury Top Model swoją urodą i figurą. Niebieskie oczy, blond włosy i długie nogi zwróciły ich uwagę. Patrycja dostała się do kolejnego etapu programu.Joanna Krupa, Kasia Sokołowska i Dawid Woliński i Marcin Tyszka byli zgodni, że kandydatka do reality show jest niesamowita.Zobacz jej niesamowite zdjęcia na kolejnych slajdach >>>